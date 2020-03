Egyelőre nem tervezik eltörölni az idei E3-at a koronavírus miatt

Sorra törlik el egymás után az eseményeket, legyen szó gaming, tech vagy bármilyen más vonulatról, mindezt a koronavírus keltette pánik okán, így joggal merül fel sokunkban a kérdés, hogy mi lesz az idei E3 sorsa.

Az expó mögött álló szervezőcsapat, az ESA kommunikálta most a történéseket, miszerint folyamatosan monitorozzák a fertőzés helyzetét, azonban jelen pillanatban az a terv, hogy minden a tervezettek szerint halad tovább, ergoMivel csak júniusban várható az esemény, így addig bőven változhat a tényállás, bár belegondolni is elképesztő, hogy mekkora pénzek mehetnek ez esetben a kukába. Az ESA elmondása alapján számukra is az emberek egészsége az első, éppen ezért figyelik, hogy hogyan alakul a koronavírushoz kapcsolódó helyzet.