Egyáltalán nem lesz vészes a PS5 játékok fájlmérete

Oké, tudjuk jól, hogy a címet olvasván kapásból mindenkinek a fejében más számok fogannak meg arról, hogy mi számít vészesnek - ezt ugyebár főleg attól függ, hogy ki milyen internettel bír, ellenben elnézve, hogy 2020-at írunk, talán az alábbi fájlméretek már nem számítanak annyira soknak.

A Demon's Souls 66 GB-os területen fog terpeszkedni a PS5 SSD-jén, a Marvel's Spider-Man: Miles Morales 50 GB-os lesz, valamint ha utóbbiból az Ultimate Editionre tesszük rá a mancsunkat, amiben az alapjáték is benne van,. Az adatok a hivatalos Sony-s belistázásokból származnak.Főleg a mostani generáció végén már megbarátkozhattunk az efféle számokkal, mondjuk a Red Dead Redemption 2, a The Last of Us 2, vagy éppenséggel Call of Duty: Warzone frissítések képében (khm!), és azért valljuk be, nem számítottunk rá, hogy túlzottan alacsonyan tartják majd a fájlméreteket.