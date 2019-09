Egy zenés launch trailert is kapott a Gears 5

Nem aprózza el a Gears 5 marketingjét a Microsoft, akik arra utasították a The Coalition srácait, hogy a korábbi tartalmas launch trailer után, egy második ilyen kedvcsináló előzetest is összedobjanak a játékról.

Ennek köszönhetően egy nyúlfarknyi, alig egyetlen perces zenei videó született, melyben a játékból kivágott képsorokhoz a Fleetwood Mac zenekar egykori klasszikusát, a The Chain című dalt vágták be, méghozzá, mely így sokkal sötétebbre sikerült, mint az eredeti.Nem véletlenül, hiszen maga a videó is sötét titkokról szól, de inkább nézd meg saját magad, vagy csapj bele a Gears 5 -be szeptember 10-én, hiszen akkor érkezik PC-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!