Egy valódi tolvaj kritizálja meg a GTA V ékszerrablását

A GTA V ikonikus ékszerrablása, amely a sztori mód legelső nagy tolvajlása, kifejezetten izgalmasnak, adrenalindúsnak és filmszerűnek hatott, azonban most egy valódi bűnöző, Larry Lawton kritizálja meg a küldetést.

Lawton több millió dollár értékben lopott ékszereket, több rabláson keresztül amiért le is ülte aztán a büntetését, most pedig videóban mondja el a problémáit a GTA V ékszerrablásával. Állítása alapján egy valódi tolvajlás nem így zajlik, ahogyan azt a Rockstar megjelenítette.Lawton egyik nagy problémája a rablással, hogy egy igazi profi nem rabol úgy ki egy ékszerüzletet, mert hirtelenjében pénzre van szüksége, ráadásul Lester pillanatok alatt választ egy véletlenszerű helyet, ahol ezt meg tudják ejteni a főszereplők. Saját tapasztalatokat is belefűzött a beszámolójába, mint például, hogy amikor ő "munkálkodott", akkor volt hogy hetekig a városban maradtak hotelben, nem feltűnősködtek, és nem szabad ilyenkor, hogy bárki is meglássa őket a városban.Bár többnyire szőrszálhasogatásnak tűnhet Lawton videója, de mindenképp érdekes abból az aspektusból, hogy ő tényleg megélte ezeket a dolgokat, úgyhogy izgalmas végignézni, amit mond.

