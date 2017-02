Egy vadonatúj játékon dolgoznak a Hitman fejlesztői

A legfrissebb játékhírek szerint egy ideig szeretné most pihenőre küldeni a 47-es ügynök kalandjait az IO Interactive csapata, akik aktuális álláshirdetéseik alapján valamiféle újdonság munkálataiba kezdtek bele.

A koppenhágai brigád - akiknek többek között a Mini Ninjas- és a Kane & Lynch-játékokat is köszönhetjük - ugyanis olyan állásajánlatokat tett közzé hivatalos honlapjukon, amelyek szerint több munkatársat is keresnek - például játékmenet programozókat -, amely PC-re és konzolokra is készül az új Unreal Engine által.Jelenleg ez minden, amit az IO Interactive legújabb projektjéről tudunk, ami annak ellenére is izgalmas, hogy a Hitman -játékokon kívül azért túl sok jelentős dolgot ez a brigád még nem tett le elénk az asztalra. Majd talán most!