Egy vadonatúj játékhoz toboroznak munkatársakat a Mafia III fejlesztői

Most már akár mérget is vehetünk arra, hogy nem egy új Mafia-játék munkálataiba kezdett bele a harmadik részt is jegyző Hangar 13 fejlesztőcsapata, lévén a stúdió megkezdte toborzását egy soron következő projekthez.

Erről egyelőre konkrétumok még nem szivárogtak ki, az viszont már biztos, hogy nem a Mafia 4 formálódik a háttérben, lévén a stúdió, ha tehát érkezik is a Mafia 4, illetve mellette a sokat pletykált Mafia 2 feldolgozása, akkor azok csak másodlagos projektként létezhetnek.Mivel pontos részletek nem láttak még napvilágot a Hangar 13 terveiről, ezért találgatásokba sem tudunk belemenni, csak abban lehetünk biztosak, hogy a 2K Games égisze alatt a stúdió mindent megkap majd ahhoz - pláne anyagilag -, hogy a legjobbat hozzák ki ötletükből. Izgatottan várjuk, hogy mi lesz ez!