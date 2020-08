Egy új Twitter-profil miatt megint bezsongtak a Silent Hill-rajongók

Abban nem kételkedünk, hogy a Konami hamarosan előrukkol egy új Silent Hillel, ám éppen ezért a rajongók ugranak minden egyes apró reménysugárra, csak hogy éppenséggel most is olyan morzsára ugrik a közönség, ami egyértelműen kamu.

Történt ugyanis, hogy Silent Hill Official néven létrehoztak egy Twitter fiókot, amit kapásból bekövetett több mint 8 ezer ember. Ahogyan azt sejteni lehet, a franchise-hoz kapcsolódóan oszt meg posztokat a fiók, dea kérdéses profil.Állítólag lesz augusztusban egy State of Play-e a Sony-nak, ahol további híreket hallunk az új játékaikról, és könnyen meglehet, hogy a Silent Hill is ott lesz, de egy biztos: ennek a fióknak nincs köze semmiféle hivatalos közeghez. Egy rajongó bolondozása ez, amire felült több mint 8 ezer ember.