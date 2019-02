Egy új Titanfall, egy Need for Speed, de még egy Plants vs Zombies is jön idén az Electronic Arts-tól

Az Electronic Arts előhozakodott a kiadó aktuális pénzügyi jelentésével, ami enyhén szólva is zavaros, hovatovább ellentmondásos lett, ha pedig mindez nem lenne elég, a Star Wars-játékokról szinte semmit sem hallottunk benne.

Meglepetés azonban így is született! Megtudtuk például, hogy, ami 1 millióval kevesebb, mint amennyit vártak tőle, tehát ez valahol csalódást okozott a kiadónak, de tudják az okát: nem kellett volna ilyen mértékben az egyjátékos kampányra koncentrálni, a multiplayer előtérbe állításával és a battle royale mód érkezésével ugyanis könnyen meglett volna a várt eredmény.Bár 20 millió példányt adtak el belőle, a FIFA 19 iránt is érezhetően csökkent az érdeklődés, lévén a FIFA 18 tavaly ilyenkor 3 millióval magasabb számokat tudott felvonultatni, de azért senki se aggódjon, biztosan idén sem maradunk folytatás nélkül. Apropó folytatások, az EA a jövőbeni terveit is megosztotta velünk!Kezdjük a kevésbé meglepővel: még idén megjelenik a Star Wars Jedi: Fallen Order, ami mellett végre, de ami abszolút kiverte a biztosítékot nálunk, hogy a kiadó egy új Titanfall-játék hírét is belengette, holott Vince Zampella korábban tagadta ennek létezését.Márpedig az EA jelentése szerint lesz új Titanfall, méghozzá ebben az üzleti esztendőben, ami nem lesz free to play, mint a minap elrajtolt, és a sorozathoz kapcsolódó Apex Legends, sőt mi több, egy új csavar is várható a franchise történetében.