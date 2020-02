Egy új sci-fi játék miatt egyesítették erejüket a Wizards of the Coast és a Bioware veteránjai

Újabb ígéretes és figyelemre érdemes kooperáció körvonalazódik előttünk a játékvilágban, lévén James Ohlen és Chard Robertson bejelentették, hogy egyesítették erejüket a Wizards of the Coast csapatával annak érdekében, hogy Archetype Entertainment név alatt egy új sci-fi játék munkálataiba kezdjenek.

A Bioware két veteránja az említett brigáddal egy teljesen új csapatot hozott létre, ahol rengeteg tehetséges fejlesztőt találhatunk, hiszen a Wizards of the Coast korábban olyan csapatokat olvasztott magába, mint a Tuque Games, és a munkatársak között találunk embereket, aki olyan projekteken dolgozott, mint a Baldur's Gate 3, a Magic: Legends és a Dungeons and Dragons: Dark Alliance.Bár szívesen belemennénk találgatásokba, sajnos egyelőre az alkotók is csak annyit nyilatkoztak a közös munka leendő gyümölcséről, hogy, tehát egyelőre nem tudunk mást tenni, minthogy türelmesen várunk a formális bejelentésekre.