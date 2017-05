Egy új DLC-t vagy folytatást vezet fel az utolsó Little Nightmares trailer?

A Tarsier Studios fejlesztői bemutatták a Little Nightmares utolsó hivatalos trailerét, amelynek középpontjába az alkotás által eddig bezsebelt eredményeket, pontszámokat és néhány kritikus véleményét állították, méghozzá látványos képsorok közé ékelődve.

Mint kiderül, a Little Nightmares -nek nincs szégyenkezni valója ezen a téren, hiszen a legtöbb helyen nagyon jó véleményen voltak a horrorisztikus puzzle platformerről, ellenben a trailer egy ennél sokkal érdekesebb dolgot is felvezet az utolsó pillanatokban.A videó végén ugyanis azt láthatjuk főhősünk, avagy Six szemén keresztül, amint, és pontosan úgy fest, mintha a Little Nightmares keretein belül készülne kalandozni. Hogy ki ő? Fogalmunk sincs, de nem kizárt, hogy az első DLC, esetleg már a folytatás főszereplője...