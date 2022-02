Egy tripla-A kategóriás Might & Magic játékhoz toboroz a Ubisoft

A jelek szerint végre kilép egy kicsit az Assassin's Creed és a Far Cry árnyékából a Ubisoft csapata, és az önismétlés helyett visszanyúlnak egy kicsit a saját gyökereikhez, lévén az a hír járja, hogy feltámasztanak egy legendás franchise-t.

A találgatások azt követően indultak útnak, hogy a Ubisoft Shanghai stúdiója feladott egy friss álláshirdetést , amiben brand menedzsert keresnek, méghozzá nem is akármihez, hanem, ami természetesen most még bármi is lehet.A Ubisoft kezében 2003 óta gyakorlatilag csak szunnyadó brand kapcsán rengeteg ötletünk lenne a visszatérésre, egy vadonatúj Heroes mellett majd kiugranánk a bőrünkből egy Dark Messiah of Might and Magic folytatás láttán, de valami újdonságnak egyaránt tudnánk örülni. Remélhetőleg hamarosan konkrétumok is napvilágot látnak majd!