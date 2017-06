Egy tripla-A kategóriás ingyenes játékon dolgozik a Bethesda

Izgalmas hírek bukkantak fel a Bethesda háza tájáról, egészen pontosan ugyanis a montreali csapat nemrégiben egy olyan álláshirdetést adott fel, amelynek részeként menedzsert keresnek egy tripla-A kategóriás játékhoz.

Az álláshirdetésben egészen pontosan egy "bleeding-edge" (jelentsen ez bármit is) AAA kategóriás ingyenes játékot emlegettek, ami nem kizárt, hogy valami nagy projekt lesz, de a VG247 munkatársai szerint azt is érdemes lehet számításba venni - már csak a "freemium" kifejezés miatt is -, hogy ez az álláshirdetésBármiről is legyen szó, meglepően izgalmas a hír, aminek hátterébe vélhetően a hétvégén rajtoló E3 kiállításon leshetünk majd be alaposabban is, ahol a Bethesda vasárnap egy külön konferenciával készül.