Újabb Injustice 2 trailert mutatott be ma délután a Netherrealm Studios csapata, aminek középpontjába a játék néhány - többnyire - szexi és halálos szuperhősnője került, ezáltal többjüket is most először láthatjuk mozgásban.

A videón egyébiránt, akiről például most először láthatunk gameplay felvételeket, ezáltal a felvételnek több haszna is van, mintsem a hősnőkben való gyönyörködés.Az Injustice 2 egyébiránt még mindig fejlesztés alatt áll, de megjelenése már nincs túl messze, ezáltal május 16-án várhatjuk premierjét PS4-re és Xbox One-ra is.

