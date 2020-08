Egy többjátékos sci-fi ARPG-n dolgozik a Flying Wild Hog csapata

A Flying Wild Hog fejlesztői bejelentették, hogy a Jagex felkarolta őket, illetve következő projektjüket, így az ő közbenjárásukkal jelenhet majd meg legújabb videojátékuk, mely talán 2021-ben kerülhet a boltok polcaira.

A Hard Reset és a Shadow Warrior-sorozattal elhíresült repülő vaddisznók csapata ráadásul némi konkrétummal is szolgált az érkező műről, így megtudtuk, hogy az új játék az Unreal Engine 4 grafikus motorra épül fel, a műfaját tekintve pedigEgyelőre nagyjából ez minden, amit tudunk, de ez nem meglepő annak fényében, hogy még a projekt nevét sem jelentették be a fejlesztők. Mivel azonban a zárt- és a nyílt béták is legkorábban jövőre várhatók, erre még bőven maradt idejük!