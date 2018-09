Egy teljesen új fantáziavilágra épülhet a Blizzard új lövöldéje

Köztudott egy ideje, hogy a Blizzard a háttérben három új projekten dolgozik jelenleg aktívan, melyek között mobiljátékot, egy új Diablót, valamint egy rejtélyes lövöldét találunk.

Utóbbiról érkezett most egy érdekesség, a Blizzard ugyanis feladott pár álláshirdetést, melyekről biztosan tudták, hogy alaposan átnyálazza őket a sajtó, ezért nemcsak hasznos, hanem megdöbbentő, részben pedig humoros részleteket is belefűztek a sorok közé.Példának okáért az egyik állásajánlatban egy olyan programozót keresnek, aki szereti a kooperatív játékokat, az RPG-ket és az asztali társasokat is, de fontos kritérium - és itt jön a lényeg -, hogy, hanem tisztelettel, óvatossággal és becsülettel kezelje őket, amit ezek az állatok megérdemelnek.Amint a PCGamesN munkatársai is viccelődtek vele: könnyen lehet, hogy a Blizzard egy medvés kooperatív játékkal lep meg minket? Aligha, de azért érdemes még tovább menni, hiszen a leendő pályadizájnernek szóló hirdetésben olyan kulcsszavakat találunk, mint az epikus és memorizálható világok építése a koncepciótól a tényleges megvalósulásig.Ha ez nem a medvés poén szintjén van, akkor alighanem arra utalhat, hogy a Blizzard új alkotása egy teljesen új világon alapul majd, amihez a csapat egyébiránt egy FPS/TPS-ben jártas szoftvermérnököt is keres mostanság.