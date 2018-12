Egy teljesen új csapat fogja tető alá hozni az Uncharted 5-öt?

Idén áprilisban még arról szóltak a hírek, hogy a Sony San Diegóban toboroz fejlesztőket egy jelentőségteljes projekthez, amit az a VASG nevezetű művészeti csapat koordinál majd, akik a Death Strandingen, a God of Waron és az Uncharted 4-en is dolgoztak.

Abban az álláshirdetésben egy TPS kalandjátékként reklámozták a kérdéses projektet, ellenben azóta nem igazán érkezett semmilyen friss információ erről a titokzatos alkotásról, most viszont megint történt egy kis mozgolódás.Az azóta összeállt San Diego-i csapat legújabb álláshirdetése alapján karaktermodellezőt és senior gameplay animátort keresnek egy "", tehát ez egyértelműen ugyanaz a munka, amit áprilisban is megszellőztettek.Sőt, az álláshirdetésben szerepel, hogy ez lesz ". Többen is egy esetleges Uncharted 5-re vagy spin-offra gondolnak, ami annak fényében meggondolandó, hogy talán a Naughty Dog szívesen dolgozna valami új IP-n a következő generációban a The Last of Us Part 2 után, és a Sony inkább rábízná más brigádra a franchise-t. Ti mit gondoltok, mi ez a projekt?