Egy szuper-népszerű RPG-sorozathoz keres munkaerőt a Square Enix!

Valami nagy dolog készül már megint a Square Enix háza táján, akik trükkös formában, névtelen kiadóként adtak fel hirdetést egy japán álláskereső portálon azzal kapcsolatban, hogy 2D-s művészt és programozót keresnek egy szuper-népszerű RPG-sorozathoz.

A hirdetésből kiderült, hogy az ideális munkatársnak, de gondoskodnia kell olyan apróságokról is, mint a fegyverek, a járművek, a berendezési tárgyak, az emblémák vagy a pályán megjelenő ikonok.Ebből arra következtethetünk, hogy bármiről is legyen szó --, az még nagyon korai pre-produkciós fázisban lehet, amihez jelenleg még csak az ötleteket és a koncepciókat gyűjtik, illetve dolgozzák ki.Hogy mégis honnan lehet tudni, hogy a Square Enix áll a hirdetés mögött? Nagyon egyszerű, a csapat megadta, hogy irodájuk 8 percre található a Shinjuku és a Shunjuku Sanchome állomástól is a Marunochi és a Fukutoshin metróvonalon, ahol kizárólag az ő központjuk áll.