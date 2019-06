Egy szuper roguelike játék zsebelhető be az Epic Games Store-ról

A roguelike játékok egyik legkiválóbb darabja, az Enter the Gungeon most ingyen zsákolható be az Epic Games Store jóvoltából, és egy egész hetünk van rá, hogy a könyvtárunkba tegyük a játékot - természetesen utána végleg a miénk marad.

A rutinos rókák már valószínűleg ismerik a gyakorlatot, de azért álljon itt, hogyan kell beszerezni: kattints IDE , majd a "Free" gombra kattintva jelentkezz be (avagy regisztrálj, ha nincs fiókod), és voilá! Máris egy frenetikus címmel gazdagodtál.Érdemes azonban sietni, merthogy, ám utána sem maradunk ingyen szoftver nélkül, lévén a Double Damage munkája, a Rebel Galaxy lesz bérmentve megszerezhető utána, aminek az előzménye, a Rebel Galaxy Outlaw nemsokára megjelenik.