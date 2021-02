Egy szivárgás szerint meglepően közel van a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 megjelenése

Bár a Nintendo mélyen hallgat, az viszont már teljesen biztos, hogy a háttérben gőzerővel készülődik a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, melynek érkezéséről egyelőre semmit sem tudni, de most egy szivárgásnak hála talán közelebb kerültünk az igazsághoz.

Történt ugyanis, hogy egy ausztrál kiskereskedő, név szerint a Gameware feltöltötte kínálatába a Breath of the Wild 2 adatlapját, amihez megjelenési dátummal is szolgált, így kiderült belőle, hogyAzt nyilván ne feledjük el, hogy mindez egy ártatlan pletyka, egy szivárgás csupán, melynek igazságtartalma mindig megkérdőjelezhető, de az biztos, hogy nagyot ütne, ha az idén valóban megjelenne a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.