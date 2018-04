Egy sportosított Renault Megane került a legújabb The Crew 2 trailer középpontjába

Friss The Crew 2 trailerrel lepett meg minket a Ubisoft a hétvégén, aminek részeként nem egy játékmódot vagy egy funkciót szerettek volna bemutatni nekünk, hanem konkrétan egyetlen kiemelt autómodellt.

Ez nem más, mint, melyet rögtön egy igencsak látványos gameplay trailer részeként ismerhetünk meg száguldozás közben, és mivel francia a kiadó, és francia az autó is, ezért mi sem természetesebb annál, minthogy francia zene szól a háttérben. The Crew 2 megjelenésére még mindig június 29-én számíthatunk majd PC-n, PS4-en és Xbox One-on egyaránt, de amennyiben a Ubisoft Store-ról szereznénk be a saját példányunkat, akkor három nappal előbb belecsaphatunk a nagy versenyekbe.

Nézd nagyban ezt a videót!