Egy speedrunner kevesebb mint 3 perc alatt végigjátszotta a Spelunky 2-t

Elképesztő speedrun rekord született a Spelunky 2 kapcsán, lévén egy Youtubernek nagyjából annyi idő elegendő volt a játék összes szintjének teljesítéséhez, ami neked például ahhoz, hogy komótosan elolvasd ezt a hírt.

A d_tea néven ismert Youtuber természetesen bizonyítékkal is szolgált bődületes teljesítményéhez, így az alábbiakban magatok is megtekinthetitek a játékhoz kapcsolódó első világrekord időtartamot, ami alighanem lesz még jobb is, hiszen láthatunk benne olyan pillanatokat, ahol értékes másodpercek vesznek el., mi pedig szinte a nyakunkat mernénk tenni arra, hogy a háttérben már felkészült egy halom speedrunner, és éjt nappallá téve azon fáradozik, hogy szintenként farigcsálják lefelé a másodperceket. Lássuk azonban a jelenlegi leggyorsabb teljesítményt:

Nézd nagyban ezt a videót!