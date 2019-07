Egy sor újdonság vár a Fallout 76 játékosaira, nemsokára jönnek a privát szerverek

Rengeteg újítást kérlek a Fallout 76 megmaradt rajongótábora a Bethesdától, mert bár szépen lassan kezd feltámadni a játék a folytonos tartalmi update-eknek köszönhetően, sosem lehet azt mondani rá, hogy "kész van".

A kívánságlisták élén prominens szerepet tölt be általában a privát szerverek beüzemelése, amivel kapcsolatban a fejlesztők a QuakeCon 2019 eseményen hintették el, hogySzót ejtettek egy másik dologról is, amit nem kizárt, hogy implementálnak, nevezetesen a privát tesztszerverekről, ahol a játékosok tudnák próbálgatni az érkező patcheket, ezáltal amikor bekerül valami élesben is a Fallout 76 -ba, kevesebb lesz a hibalehetőség.Ez még nem minden, ugyanis bejelentették, hogy a Nuclear Winter névre hallgató battle royale móka egy új térképpel gazdagodik, friss raidekkel is gyarapodik a cím, augusztus 1-jétől új event várható - ezek mind-mind a borítóképen látható, újonnan publikált nyári roadmapből derültek ki.