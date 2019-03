Egy sor új olimpiai játékot jelentett be a Sega Mario és Sonic főszereplésével

2008-ban volt először, hogy a Sonic- és a Mario-franchise legismertebb karakterei megütköztek a Mario & Sonic at the Olympic Games keretei között, azonban a crossover annyira jól sült el eladások tekintetében, hogy azóta is rendszeresen jelentkeznek közös játékokkal.

Most egy sor új alkotást jelentettek be a 2020-as, tokiói olimpia kapcsán, így például érkezik még idén nyáron Nintendo Switch-re a Mario & Sonic At The Olympic Games Tokyo 2020, illetve ugyanebből egy játéktermi variáns.Ami viszont ennél már jóval érdekesebb,. Ezek mellett egy iPhone-os és Androidos kiadásról is szólnak a hírek, ez a Sonic At The Olympic Games - Tokyo 2020 nevet viseli. Ha esetleg eddig aggódtál, hogy nem lesz mivel készülni az olimpiára jövőre, tessék, a Sega gondolt rád.

