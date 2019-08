Egy sor hasznos változtatást eszközöl a Wolfenstein: Youngbloodon az új frissítés

Most már egy ideje köztünk van a Wolfenstein franchise legfrissebb, Youngblood alcímmel megspékelt iterációja, ami meglehetősen vegyes fogadtatásban részesült, ám a Bethesda nem hagyja cserben a közönségét.

Egy Reddit-posztban részletezték az 1.0.5-ös frissítést, mely nemsokára berobog, és jó néhány változtatást eszközöl a játékon, többek között új ellenőrzőpontokat iktat be, így nem kell egy-egy elhalálozást követően jóval hátrábbról folytatnunk a játékot.Ezenfelül a nehézségen is csiszoltak egy kicsit, főként a főellenségek tekintetében, több lőszert tudunk felkapkodni, az ellenfelek életcsíkjait ki-be kapcsolhatjuk, no meg elérhetőbbé teszik a játék 100%-os teljesítésének lehetőségét. Ezenfelül az 1.0.4-es patch élesedett, amivel többek között