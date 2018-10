Egy sor gameplay felvételt kaptunk a Devil May Cry 5-ről

A New York Comic Con alkalmából a Capcom egy újabb Devil May Cry 5 demóval örvendeztette meg az amerikai rajongókat, ami annak rendje és módja szerint nem maradt meg a kérdéses expó exkluzivitásában, lévén néhány élelmesebb rajongó rögzített belőle pár pillanatot.

Ennek az eredményeként egy sor nyúlfarknyi videó bukkant fel a Youtube-on, melyek, a főszerepben Dante olyan visszatérő képességeivel, mint az ördögkarok, vagy a meteoreső, de láthatjuk majd a felvételeken Cerberust és Balrogot is többek között.Bár a felvételek nem a legjobb minőségűek, hiszen csak telefonnal rögzített pillanatokról beszélhetünk, ellenben így is látványos mozzanatoknak lehetünk szem és fültanúi, melyeket a gyakorlatban március 8-tól élhetünk majd át PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

Nézd nagyban ezt a videót!