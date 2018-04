Egy sebezhetőség miatt sikerült feltörni a Nintendo Switch-et

Bizonyára igencsak kellemetlen éjszakák állnak most néhány Nintendo-vezető mögött, történt ugyanis, hogy egy utólag felfedezett hardveres sebezhetőség jóvoltából sikerült feltörni a japánok legújabb konzolját.

A problémát a Tegra X1 APU úgynevezett boot ROM-jában találták, ami azért kellemetlen, mert hardveres hiányosság, vagyis szoftveresen nem tud mit kitalálni rá a Nintendo,, módosított Tegra chipekkel.A hibát fail0verflow, egy korábban már több dolog feltörésében is érdekelt programozó kürtölte világgá, aki elmondta, hogy a hibáról hónapokkal korábban értesítették a Nintendót és az Nvidiát is, hogy esélyt adjanak nekik a felkészülésre, mielőtt nyilvánosságra hozzák a dolgot, deA programozó szerint maga is sokáig vacilált a sérülékenység leleplezése miatt, mert tapasztalatai alapján az efféle hiányosságokat a felhasználók rögtön a kalózkodásra használják, azonban kiemelte, hogy a Tegra chipek boot ROM hibája egy olyan orbitális hiányosság, amit vele párhuzamosan többen is felfedeztek már, így nem volt értelme tovább titkolózni.Emberünk egyébiránt bemutatta, hogy a feltöréssel hasznos dolgokat is lehetne készíteni a Switch-hez, így ő például egy Linux disztribúciót telepített fel rá:

Nézd nagyban ezt a videót!