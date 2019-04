Egy rövid ideig duo módban is nyúzhatjuk a Battlefield V Firestormját

Battlefield V Firestorm módja egyaránt ad lehetőséget a solo és a squad játékra is, azonban most rövid ideig duo lehetőséggel is gyarapodik a battle royale, vélhetőleg a DICE szimpla tesztjelleggel akarja kipróbálni.

Április 15-ig, hétfőig, itthoni idő szerint délig lehet menekülni majd a tűzvihartól egy haverunkkal karöltve, aztán ki tudja, ha nagyon beválik és jó visszajelzések érkeznek, akkor akár véglegesen is implementálhatják a módozatot.Nyilván rásüthetnénk, hogy mi olyan nehéz abban, hogy legyen permanensen is egy duo opció, azonban ne feledjük, hogy, ebben az esetben pedig nem biztos, hogy kétfős csapatoknál is ugyanazzal a dinamikával fog menni a játékmenet, mint most.