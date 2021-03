Egy remek robotos dungeon crawler húzható be ingyen az Epic Games Store-ról

Az Epic Games Store ismételten egy kevésbé ismert címmel hozakodott elő azok számára, akik valamiféle ingyen játékot szeretnének behúzni a héten, lévén nem más került sorra a digitális platformon, mint a Creature in the Well.

Egy indie akciójátékról van szó, amiben dögivel megtalálhatóak a dungeon crawlerekre jellemző világ. Egy robotot kell irányítanunk, akivel egy ősrégi gyárban kell ismét beindítanunk az áramellátást. Ha szeretnéd bezsákolni, akkorMindössze annyi a teendőd, hogy IDE kattintasz, majd egy bejelentkezés után már teheted is a könyvtárba a játékot, utána pedig lehet készülődni, mivelhogy a jövő héten a Tales of the Neon Sea kerül sorra, ami egy puzzle / nyomozós darab lesz.