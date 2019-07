Egy rakás gameplay látott napvilágot a Blue Protocolból

A mai nappal lezárul a Blue Protocol című, a Bandai Namco új JRPG-jének zárt alfája, amit a szerencsések július 26-28-ig nyomhattak, és persze, ahogyan az várható volt, kiszivárgott némi gameplay anyag is.

Többféle videó is napvilágot látott, különféle környezetekben, másfajta kasztokkal a középpontban, így azok számára, akik várják az alkotást, igazi kánaán lesz az alant található néhány felvétel, arról meg már nem is beszélve, hogy hogy nem 1-2 perces videókról beszélhetünk, hanem masszív, többnyire 15 perces anyagokról.Nem is szaporítanánk tovább a szót, vegyétek ti is szemügyre a játékot, melynek megjelenési dátumáról egyelőre nincs információnk.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>