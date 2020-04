Egészen különleges dolgot sikerült alkotnia 3D nyomtatással egy magát csak SchwiftyProps név alatt emlegető Reddit-felhasználónak, aki rengeteg tervezés után ezzel a technikával alkotta meg a Final Fantasy VII Remake óriási kardját.

A Cloud ikonikus kardjaként ismert Buster Sword tökéletes és egyben méretarányos másolatának érdekessége ráadásul, hogy bárki beszerezheti magának, így akár cosplayerek vagyunk, akár csak ezzel szeretnénk feküdni és kelni, most nekünk is lehet belőle egy példányunk.A mintegyműanyag kard IDE kattintva rendelhető meg mintegy 170 ezer forintos alapáron, amire még postaköltség és vám is rámegy, hiszen egyenesen Kanadából küldik majd a szállítmányt.

