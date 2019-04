Ahogyan várható volt, máris igazi jelenség vált a From Software által készített Sekiro: Shadows Die Twice -ból, az ebben található főszereplő művégtagja pedig nemcsak fontos játékelem volt, hanem mindemellett kiváló alap lesz a cosplayerek számára is.

Erre hozott most egy szuper variációt egy a Redditen csak GS-alpeR név alatt bemutatkozott rajongó, aki úgy döntött, hogy elsőként készít profi minőségű replikát Wolf művégtagja alapján, amiSőt mi több, rendkívül aprólékos is, ha pedig te is utána csinálnád, vagy csak egyszerűen megismerkednél a kérdéses replika elemeivel, IDE kattintva végigkövetheted készülésének folyamatát.