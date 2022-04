Egy rajongó működő PC-t épített a Fallout Anthology dobozaként szolgáló műanyag atombombából

Sok rajongó csak azért vette meg korábban a Fallout Anthology-t, mert a gyűjteményes kiadást egy műanyag atombomba dobozban helyezték el, amiről most kiderült, hogy nem csak a játékok tárolására alkalmas.





Hanem arra is, hogy egy mini PC-t építsünk benne, lévén egy rajongónak sikerült elérnie ezt, méghozzá, amihez még nagy átalakításra sem volt szükség a műanyag atombomba kapcsán, hiszen minden, még a tápegység és a hűtés is kényelmesen elfértek az üreges belső szerkezetben.A működő kis számítógép - amiről IDE kattintva egy videót is találsz - képes arra, hogy futtassa a Fallout Anthology-ban helyet kapott videojátékokat, sőt még a Fallout New Vegas sem okoz neki problémát, noha itt már azért kompromisszumokat kell kötni az aprósággal.