Egy rajongó játszható Sid Meier's Civilizationt készített Excelben

Belegondolni sem merünk, hogy mi munkája lehet aktuális projektjében annak a s0lly névre keresztelt programozónak, aki elhatározta, hogy működőképessé teszi Excel táblázatban is Sid Meider legendás stratégiáját, a Civilizationt.

Aki ismerte a legendás művet, az bizonyára jól tudja, hogy annak idején is kifejezetten minimalista stílust képviselt, tehát főként a háttérben húzódó függvények és statisztikák miatt volt kifejezetten élvezetes és emlékezetes, mivel pedig ezt, emberünknek nem is kellett több ahhoz, hogy megvalósítsa álmát.A programozó szerint egyébiránt alig egyetlen hét alatt összedobta a játékot - szóval vagy időutazó, vagy egyszerűen zseni -, a legjobb pedig, hogy amennyiben kipróbálnánk, IDE kattintva teljesen szabadon le is tölthetjük magunknak mind a 8 megabájtját.

