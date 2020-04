Egy rajongó elképzelte, hogy milyen lenne egy The Witcher anime

Soha nem látott népszerűségnek örvend manapság a The Witcher franchise, hála a sikeres harmadik résznek és a Netflix-féle televíziós sorozatnak, aminek jóvoltából egyre több művészt ihlet meg ez a különleges fantáziavilág.

























Ide sorolhatjuk mostantól Carolina Oliveira alkotását is, aki illusztrátorként és koncepciós művészként elképzelte, hogy, amihez több szereplőt és ikonikus pillanatot is átdolgozott a japán művészeti köntösbe.Geralt mellett így Triss és Yennefer karakterét is láthatjuk ilyen formában a portugál művész által, de Cirilla is felbukkan, sőt az a jelenet sem maradhatott ki a sorból, amikor Geralt egy nagy dézsában fürdőzve piheni ki a szörnyvadászat fáradalmait.