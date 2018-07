Egy profi Call of Duty-játékos dobta a világ legszexisebb időjósát, hogy többet játszhasson

Yanet Garcia egy viszonylag ismert név a celebvilágban, a mexikói gyönyörűség ugyanis azon túl, hogy modellkedik és színészi pályára lépett, sokáig ő volt a világ legszexisebb időjósa, akit hónapokon át Douglas Martin párjaként ismerhetett a világ.









Martin azonban meglepő módon nem egy dúsgazdag milliomospalánta, hanem "csak" egy profi Call of Duty-játékos, akit FaZe Censor név alatt ismerhetjük a Youtube-ról és a versenyekről, hovatovább több mint 2 és fél millióan követik a videómegosztón, ahol Yanettel való kapcsolatát sokáig hétről-hétre követhették rajongói.Yanet és Martin azonban távkapcsolatban éltek, ritkán találkoztak, de esetünkben nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy a 23 éves fiú a napokban úgy döntött, szakít szerelmével, de nem a ritka találkozások vagy az érzelmek miatt, sokkal inkább azért, mertMartin célja ugyanis, hogy a jövőben profi esportoló lehessen a Call of Duty-ban, ehhez azonban rengeteg időt kell töltenie a csatatéren, és ebbe most nem fér bele egy távkapcsolat, hiába büszkélkedhetett ő a világ egyik legszebb időjósával. Megértjük?

