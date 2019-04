Egy pletyka szerint PS Plus Premium tagsággal rukkol elő a Sony

Még decemberben került publikálásra egy névtelen, saját magát európai fejlesztőnek beállító személy által egy poszt , melyben azt ecseteli, hogy külsősként segít be egy tripla-A játékba, ami nem mellesleg a PS5 egyik nyitócíme lesz.

Emberünk részletekbe menően vázolta fel, hogy milyen hardverrel fog bírni a PS5, milyen launch játékok lesznek (pl. The Last of Us 2 Remaster, Ghost of Tsushima Remaster, PUBG Remaster 4K, stb.), és hogy PS5-re exkluzívként olyan szoftverekkel indít majd a Sony, mint egy Harry Potter-játék, Battlefield: Bad Company 3, egy új Assassin's Creed, Horizon Zero Dawn 2,, bár itt megemlíti, hogy nem lesz exkluzív, de a cég próbál kisajtolni egy egy hónapos exkluzivitást, és elviekben két nagy város lesz, Miami és New York, de ebben ő maga sem biztos. Továbbá. Ahhoz képest, hogy launch címen dolgozik, furcsa, hogy nem tudja, mikorra kell elkészülniük a munkálatokkal.És hogy miért is foglalkozunk most ezzel, ha egy decemberi, vélhetően kamu posztról van szó? Mert elkezdett végigsöpörni a sajtóban ennek a posztnak egy pontja, miszerint. Nem ördögtől való gondolat a PS Plus Premium ideája, bár inkább tudnánk a PS Plus olyan módon felturbózott változataként elképzelni, hogy több játék jár a tagsághoz, de jelenlegi formájában ezzel az alfa-béta és privát szerveres kínálattal eléggé légből kapottnak tűnik.Érdemes tehát fejben tartani, hogy valószínűleg itt egy unatkozó úriember művét láthatjuk, így óvatosan a pletykákkal!