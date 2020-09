Egy pletyka szerint PC-re tart a Metal Gear Solid első két része

Izgalmas szóbeszédek bukkantak fel a Metal Gear Solid legendás első két része kapcsán, egy Potterson nevű felhasználó ugyanis a Reseterán arról adott hírt , hogy PC-re tart az első két Metal Gear Solid.

A kérdéses felhasználó korábban már többször is szivárogtatott ki később igaznak bizonyult információkat, a mostani híreszteléseket pedig belsős forrásaira alapozta, noha pontosabb részletekkel nem szolgált, így nem kaptunk megjelenési dátumot, deAkármi is álljon a háttérben, a felhasználó feltevését a Resetera egyik moderátora is megerősítette, aki szerint utánanézett a pletyka igazának, és ő is olyan megerősítéseket kapott, hogy PC-re tart a Metal Gear Solid 1 és a Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.