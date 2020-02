Egy pillanatra úgy tűnt, kiszivárgott a Baldur's Gate 3 megjelenési dátuma, de a fejlesztők cáfolták a hírt

Sokan nagyon gyorsan felkapták a médiában a hírt, miszerint kiszivároghatott a Baldur's Gate 3 premierdátuma, hiszen a Google közzétett egy blogposztot , ami a hamarosan esedékes játékmegjelenéseket sorolja a Stadiához kapcsolhatóan.

Ebből fakadóan kiderült, hogy például jön a Serious Sam Collection és a Panzer Dragoon is többek között hamarosan, viszont a felsorolásban helyet kapott a Larian által hegesztett Baldur's Gate 3 is. Amint ez megtörtént, nem sokkal később jött is a cáfolat a fejlesztők részéről.Elmondásuk alapján. Nem erősítették meg, hogy mikor fog pontosan debütálni az alkotás, úgyhogy megint ugyanott tartunk, hogy fogalmunk sincs, mikor jelenik meg a Baldur's Gate 3.