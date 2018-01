Egy osztrák kereskedő beszüntette az Xbox One forgalmazását az Xbox Game Pass miatt

Ahogyan az várható volt, a piac is reagált a Microsoft által a napokban bejelentett Xbox Game Pass újdonságaira, hiszen hiába korrekt lépés a redmondi óriástól, hogy minden exkluzív címet már a premierkor fillérekért odaad, ez a kereskedők számára nagyon nem jó hír.

Az osztrák Gameware pedig úgy döntött, hogy nem is foglalkozik tovább a Microsofttal, ezáltal a forgalmazó a Gamesmarkt magazinnak egy interjúban elmondta, hogy leértékelve gyorsan továbbadják a készleten lévő Xbox One-okat, és ők ezzel a lendülettel be is fejezték a konzol forgalmazását.A bolthálózat szóvivője szerint nem értik, hogy miért kellene tovább foglalkozniuk olyan konzol értékesítésével, ami nulla nyereséget termel és csak kiadással jár, pláne azt követően, hogy a Microsoft kizárólag a szoftver értékesítésektől várt nyereséget.A Gameware szerint, ha a Microsoft egyedül szeretne üzletet csinálni magának, akkor egyedül kell elvégeznie a munkát is, amit arra értett a kereskedő, hogy, lévén az Xbox Game Pass újítása után már a frissen megjelenő exkluzívokat sem fogják megvenni a rajongók.Ha valaki azt hiszi, hogy egy aprócska osztrák bolt nem zavar sok vizet, akkor elmondanánk, hogy az innsbrucki vállalat az egyik legnagyobb az országban, 1989 óta működnek és nagyjából 375 ezer ügyfelet szolgálnak ki, sokan pedig már most arról beszélnek, hogy lépésük dominó effektust indíthat el a piacon.