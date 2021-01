Egy Oscar-díjas film rendezője is csatlakozott a The Last of Us sorozat munkálataihoz

Az HBO-féle The Last of Us sorozat egy új direktorral gazdagodott, ráadásul nem is akárkivel: az Oscar-díjra jelölt Beanpole háborús dráma rendezője, Kantemir Balagov csatlakozott a sorba.

A szóban forgó alkotás a második világháború utáni Sztálingrádban játszódik, azonban a legjobb idegen nyelvű mozik kategóriájában nem tudott győzedelmeskedni, köszönhetően az Élősködők díjbesöprése miatt. Még nem tudni, hány epizódot fog levezényelni, azonban a The Hollywood Reporter egy rossz hírről is lerántotta a leplet.Eredetileg ugyanis úgy szólt a fáma, hogy Johan Renck, a Csernobil sorozat egyik rendezője is csatlakozhat a munkálatokhoz, így Craig Mazin showrunnerrel ismét együtt dolgozhatnak , viszont a forrás úgy tudja, hogy