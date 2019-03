Tovább folytatják a From Software munkatársai a Sekiro: Shadows Die Twice főellenfeleinek prezentációját, és sikerült egy újabb olyan lényt bemutatniuk, ami garantáltan ránk hozza majd a frászt.

Az alábbi félperces kedvcsináló központi karaktere ugyanis egy hatalmas kígyó lett - ezt a nevet is adták neki a készítők -, aki már puszta megjelenésével félelmet gerjeszt az emberben, deMert ez a kígyó tényleg óriási, és amennyiben szívesen ismerkednél vele már most, nézd meg az alábbi kedvcsinálót. A Sekiro: Shadows Die Twice március 22-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!