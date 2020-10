Egy órányi gameplay videót kapott az Assassin's Creed Valhalla

A Ubisoft nem aprózta el, ma alaposan szórtak tartalmat az Assassin's Creed Valhallához kapcsolódóan, hiszen egyrészt megörvendeztették a népet egy 7 perces deep dive trailerrel, ami során minden lényegesebb infót megtudunk a vikinges mókáról.

Másfelől pedig több mint egy órányi nettó gameplay anyagot is kaptunk a szoftverből, úgyhogy igazából ezek alapján most már tényleg mindenki el tudja dönteni, hogy szüksége van-e a Ubisoft újdonságára. Gyakorlatilag mindent megtudtunk, hiszenTekintve, hogy kevesebb mint egy hónap van a megjelenésig, így erre nagy szükség volt, lévén november 10-én debütál a program PC-n, PS4-en, Xbox One-on, Xbox Series X-en és Stadián, majd november 12-én PS5-re is kiadják.

Nézd nagyban ezt a videót!

