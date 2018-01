Egy négyrészes websorozatból ismerhetjük meg a Vampyr hátterét

A Focus Home Interactive és a Dontnod Entertainment bejelentették, hogy az előttünk álló egy hónap során egy négyrészes websorozatot indítanak útnak a Vampyr -hoz, hogy ezekből ismerhessük meg az erőteljes sztorival megtámogatott vámpíros szerepjáték hátterét.

A készítők egyelőre még csak egy teaser trailert mutattak be a szériáról, de, méghozzá Episode I: Making Monsters címmel, a középpontjában főhősünkkel, a spanyolnátha idején friss vámpírrá vált orvossal.A készítők minden egyes részt 5 perc körülire vágnak majd meg, és láthatunk bennük sok-sok gameplay felvételt, de betekinthetünk a kreatív folyamatokba és a fejlesztési fázisba is, egyszóval négy kapcsolódó részt kapunk majd az alábbi címekkel:Episode I: Making MonstersEpisode II: Architects of the ObscureEpisode III: Human After AllEpisode IV: Stories From the Dark