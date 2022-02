Még februárban egy óriási tartalmi frissítéssel gazdagodhat a Bungie jóvoltából a Destiny 2 , mely a The Witch Queen név alatt érkezik, és most egy igazán tartalmas bemutatót, egy videós dokumentációt kapott az alkotók részéről.

A negyedórás kedvcsináló részeként maguk a készítők mondanak el nekünk gyakorlatilag minden fontos részletet a bővítményről, melyben állítólag beérnek majd azok a magvak is végre, melyeket még annak idején a legelső Destiny-ben vetettek el a játékosok.A videó, de a fegyverkészítési rendszerről és egy sor más dologról is szó esik benne, tehát érdemes megtekinteni. A Destiny 2 : The Witch Queen várhatóan február 22-én érkezik.

Nézd nagyban ezt a videót!