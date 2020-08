A napokban lezajlott a kölni a gamescom expó, ami nem volt ugyan akkora nagy durranás, mint az E3 szokott lenni, de azért jött pár izgalmas bejelentés , sőt a kiadók maguk is gondoskodtak néhány érdekességről.

Itt van rögtön példának a Bandai Namco, akik összedobtak egy több mint negyedórás gameplay videót a Little Nightmares 2 című különc horrorjátékról, hogy akik még nem tudtak volna alaposabban megismerkedni vele, azok most lehetőséget kaphassanak rá. Little Nightmares 2 megjelenése még odébb van egy kicsikét, hiszen, amikor PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt beroboghat majd.

Nézd nagyban ezt a videót!