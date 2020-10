Egy nap alatt 700 ezren kerestek rá PornHubon az Among Us-ra

Az emberi elme elborultságáról mi sem árulkodik jobban, hogy amikor felkapottá válik egy játék, akkor hirtelen mindenki elkezd rákeresni a PornHubon - még akkor is, ha egyébként az az adott játék nem is tartalmaz semmiféle szexuális töltetet.

Az Among Us augusztus óta mindent meghódít - gyakorlatilag uralja a YouTube és a Twitch felületét, őrületesen sokan töltötték le miatta a Discordot is, és összességében mindenki el van ájulva az egyszerű, mégis fantasztikus kis programtól - érthető módon.Az viszont már kevésbé érthető, hogy miért rendelkezik 700 ezres keresési statisztikával a játék a PornHub felületén, de összességében is elég magasra tehető ez a szám, lévén. A 700 ezres keresés szeptember 16-án jött össze, ami rekordnak minősül, viszont nem kizárt, hogy a legújabb hype-játék, a Phasmaphobia elhappolhatja-e előle ezt az "érdemet", hiszen jelenleg ez az a cím, amivel tele van a közösségi média az Among Us mellett.