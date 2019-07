Egy nagymama 755 óra alatt vitte végig a The Legend of Zelda: Twilight Princesst

Közel 35-50 órányi tartalommal bír a The Legend of Zelda: Twilight Princess, kivéve persze, ha mindent ki akarunk belőle maxolni, mert akkor 60 órányi kontentről is beszélhetünk - ennek ellenére viszont egy nagymama bőven több órát pakolt a játékba.

Hogy pontosan mennyit? Kapaszkodjatok meg: 755 órát játszott a kérdéses nagymama az alkotással, ahogyan az egy Reddit-posztból kiderült., nagy valószínűséggel kiélvezte a szoftver világát és lehetőségeit, és megannyi időt töltött el úgy, hogy igazából semmi érdemlegeset nem csinált, mindössze a saját szórakozására járta be a pályákat.Az sem ördögtől való magyarázat, hogy óriási kihívást okozott számára a játék, ezért alaposan meggyűlt a baja a végigjátszsással, de még ettől függetlenül is elképesztő eredményről beszélhetünk.