Újabb érdekes PC-s moddal gazdagodott a Sekiro: Shadows Die Twice , a From Software alkotásához ugyanis egy újabb őrült rajongói bővítmény érkezett, melynek középpontjába a Red Dead Redemption 2 hőse került.

Ha tehát nem bírod kivárni, hogy végre PC-n is irányíthasd a kérdéses hőst - merthogy ugyebár a Rockstar vadnyugati alkotása hamarosan számítógépekre szintén megjelenik -, akkor ezzel a moddal egy kicsit megelőlegezheted magadnak az élményt.Ha érdekel, a kérdéses bővítmény IDE kattintva mindenkinek szabadon letölthető lesz, de a kérdéses linken konkrét instrukciókat is kaphatsz a telepítésről, illetve az egyéb részletekről. Sőt, videónk is van:

