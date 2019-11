Egy mod segítségével már kooperatív módban is játszható a Devil May Cry 5

Egészen érdekes döntést hoztak a Devil May Cry 5 fejlesztése során, amikor implementálták a cameo rendszert, ami lényegében úgy működik, hogy a kampány során, amikor két főszereplő van jelen, akkor a másik protagonista felett egy online játékos veszi át az irányítást egy kis időre - mindezt teljesen zökkenőmentesen.

Ugyanakkor sokan nehezményezték, hogy miért nem került az alkotásba egy valódi kooperatív mód, ahol a haverokkal közösen kaszabolhatjuk a démonhordákat, azonban most egy modnak köszönhetőenAz alábbi videón meg is leshetitek a gyakorlatban, miként működik a szóban forgó mod, és valljuk be, eme képsorokat szemlézve mindannyiunkban egy kicsit felmerül az a gondolat, hogy milyen jó lett volna, ha már alapból támogatja a játék a kooperatív lehetőségeket.

