Egy mod jóvoltából sokkal könnyebb lett az Elden Ring

Valamennyi Souls-játék esetében felmerül a probléma, hogy az átlagos játékos számára túl nehéz, túl sok kihívást tartogat, és pontosan ilyen hangok jelentek meg az elmúlt napok során az Elden Ring kapcsán is.

Merthogy a játékban nincs választható nehézségi szint, ezáltal könnyített mód sem a kezdőknek, de aki PC-n vásárolta meg a From Software alkotását, az most örülhet, hiszen néhány rajongó elkészítette hozzá az Easy Mode -ot, ami egyszerű ingyenes modként, de a rúnagyűjtést is felgyorsítja.Hogy ez kisbabáknak való? Hogy nekünk az Elden Ring alap nehézségi szintje sem okozott gondot? Erre is van megoldás, méghozzá a Prepare to Die , vagyis a Hard Mode képében, ami viszont nehezíti a játékot, tehát növeli az ellenfelek sebzését és egy sor nehezítést tesz elérhetővé, nem mellesleg pedig ingyen letölthető, akárcsak a könnyített mód.